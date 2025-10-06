Real Sociedad verlängert mit Gorrotxategi

Real Sociedad und Jon Gorrotxategi gehen gemeinsam in die Zukunft. Der 23-jährige Mittelfeldspieler hat seinen Vertrag beim Verein aus San Sebastián bis 2030 verlängert, das verkündet der La Liga-Vertreter am heutigen Montag offiziell.

Gorrotxategi hat eine gute Entwicklung bei Real Sociedad genommen. Neben 69 Spielen für die Zweitvertretung stehen seit August sieben Partien für die Profis zu Buche. Seit dem 3. Spieltag hat der Achter einen Stammplatz und stand in jedem Ligaspiel von Beginn an auf dem Feld.