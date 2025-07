VfB-Abschied: Chabot äußert sich

Am Randes des Trainingslagers am Tegernsee hat sich Jeff Chabot zu den Gerüchten um seinen möglichen Abgang vom VfB Stuttgart geäußert. In einer Medienrunde sagte der 27-Jährige: „Das sind Gerüchte, für die kann ich auch nicht immer was. Wenn so Gerüchte da sind, hört man die auch. Es ist immer schwer, darüber zu reden, weil das große Namen sind. Man freut sich auch, aber beschäftigt sich nicht viel damit.“ Zuletzt hatten sich dem Vernehmen nach der Neom SC und Al Nassr aus Saudi-Arabien sowie Juventus Turin konkret mit einem Transfer des Innenverteidigers beschäftigt.

„Ich habe keinen Kontakt zu niemandem. Ich bin hier und das ist das Einzige, was zählt“, bekannte sich Chabot zum VfB und betonte: „Ich bin sehr glücklich hier und ich weiß, was ich hier habe. Das ist ein geiler Verein, ich freue mich auf die Saison.“ Chabot war erst vor einem Jahr vom 1. FC Köln zu den Schwaben gewechselt und dort sofort zum Stammspieler geworden.