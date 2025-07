Fener kündigt Skriniar-Deal an

Fenerbahce hat angekündigt, dass Milan Skriniar in Kürze in Istanbul zum Medizincheck erwartet wird. Vor Ort soll der Wechsel des Innenverteidigers von Paris St. Germain zu Fener dann auch final über die Bühne gehen.

Dem Vernehmen nach fließen als Ablöse sieben Millionen Euro plus drei Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen. Der 30-jährige Slowake befindet sich bereits im Flugzeug in Richtung Türkei und wird womöglich – wie üblich in der Türkei – von Fanmassen am Flughafen erwartet.