„Null Respekt“: Donnarumma-Berater attackiert PSG

Zwischen Gianluigi Donnarumma und Paris St. Germain herrscht weiter dicke Luft. Nun hat sich Enzo Raiola, der Berater des aussortierten Torhüters, zu Wort gemeldet und den französischen Topklub im Interview mit ‚Sky Italia‘ heftig attackiert: „Wir sind schockiert über PSG. Nach vier gemeinsamen Jahren zeigt der Verein null Respekt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir werden die Situation auch mit unserem Rechtsteam besprechen“, schließt Raiola auch rechtliche Schritte nicht aus und merkt an: „Gigio war sogar bereit, sein Gehalt zu reduzieren, aber PSG hat die Bedingungen erneut geändert.“

PSG und Trainer Luis Enrique hatten Donnarumma, der noch vor einigen Wochen maßgeblich am ersten Champions League-Triumph beteiligt war, in diesem Sommer den Platz zwischen den Pfosten entzogen und mit Lucas Chevalier (23/OSC Lille) einen neuen Stammtorwart verpflichtet. Für das anstehende Super Cup-Finale am heutigen Mittwoch (21 Uhr) gegen Tottenham Hotspur wurde Donnarumma aus dem Aufgebot gestrichen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ausgang Premier League?

Am gestrigen Dienstagabend verkündete der 26-Jährige seinen Abschied auch persönlich und verabschiedete sich von den PSG-Anhängern. Wohin es den italienischen Nationalkeeper, dessen Vertrag in Paris im kommenden Sommer ausläuft, nun verschlägt, ist noch offen. Vor allem aus England soll es Interesse geben, zuletzt wurde Manchester City als potenzieller Abnehmer gehandelt.

„Wir werden jetzt über Lösungen nachdenken. Vielleicht gibt es in der Premier League Vereine, die in der Lage sind, den erforderlichen Betrag zu zahlen“, so Berater Raiola, der ein weiteres Mal gegen die Franzosen austeilt: „PSG verlangt viel Geld. Sie reden von Respekt, aber es geht nur ums Geld.“