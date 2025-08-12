Der Preis für Donnarumma

Paris St. Germain möchte Gianluigi Donnarumma (26) in diesem Sommer zu Geld machen. Laut ‚Sky Italia‘ verlangt der Champions League-Sieger für seinen langjährigen Stammtorhüter eine Ablöse von 20 bis 30 Millionen Euro. Fabrizio Romano nennt derweil 50 Millionen. Alles läuft derzeit auf eine Trennung hinaus, nachdem man sich nicht auf eine Verlängerung des 2026 auslaufenden Vertrags einigen konnte. Vor allem in der Premier League soll es Interesse am Italiener geben, konkrete Verhandlungen stünden bislang allerdings aus. Gerüchte kursieren um ein Engagement bei Manchester City, das laut ‚RMC‘ schon lose angefragt haben soll.

Mit Lucas Chevalier (23) hat PSG für 40 Millionen Euro bereits einen Nachfolger vom OSC Lille verpflichtet. Donnarumma wurde mitgeteilt, dass er bei einem Verbleib nicht mehr den Platz zwischen den Pfosten innehat. Für das anstehende Super Cup-Finale gegen Tottenham Hotspur am Mittwoch (21 Uhr) in Udine wurde der 1,96-Meter-Hüne aus dem Aufgebot gestrichen. Das geht aus der offiziell vom Hauptstadtklub verkündeten Kaderliste hervor.