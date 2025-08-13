Menü Suche
Kommentar
Premier League

Villa bietet für Asensio

von Georg Kreul - Quelle: Sacha Tavolieri
1 min.
Marco Asensio jubelt @Maxppp

Aston Villa arbeitet an der Verpflichtung von Marco Asensio. Wie ‚Sky‘ berichtet, bereiten die Engländer derzeit ein Angebot für den Offensivspieler vor, der bereits in der vergangenen Rückrunde auf Leihbasis für den Klub einen positiven Eindruck hinterließ. Demnach hofft Villa darauf, dass ein Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro inklusive Boni Paris St. Germain von einem Verkauf des 29-jährigen Spaniers überzeugen kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Asensio selbst ist sich Villa bereits über einen Dreijahresvertrag einig. Trainer Unai Emery hält große Stücke auf den Linksfuß, der mit acht Treffern und einer Vorlage in 21 Partien überzeugen konnte. Auch Fenerbahce hatte sich in den zurückliegenden Wochen nach FT-Infos stark um Asensios Unterschrift bemüht. Knackpunkt für den türkischen Erstligisten war jedoch das üppige Gehalt des PSG-Profis. An Paris ist Asensio nur noch bis 2026 vertraglich gebunden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Ligue 1
Aston Villa
PSG
Marco Asensio

Weitere Infos

Premier League Premier League
Ligue 1 Ligue 1
Aston Villa Logo Aston Villa
PSG Logo Paris Saint-Germain
Marco Asensio Marco Asensio
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert