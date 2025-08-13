Villa bietet für Asensio

Aston Villa arbeitet an der Verpflichtung von Marco Asensio. Wie ‚Sky‘ berichtet, bereiten die Engländer derzeit ein Angebot für den Offensivspieler vor, der bereits in der vergangenen Rückrunde auf Leihbasis für den Klub einen positiven Eindruck hinterließ. Demnach hofft Villa darauf, dass ein Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro inklusive Boni Paris St. Germain von einem Verkauf des 29-jährigen Spaniers überzeugen kann.

Mit Asensio selbst ist sich Villa bereits über einen Dreijahresvertrag einig. Trainer Unai Emery hält große Stücke auf den Linksfuß, der mit acht Treffern und einer Vorlage in 21 Partien überzeugen konnte. Auch Fenerbahce hatte sich in den zurückliegenden Wochen nach FT-Infos stark um Asensios Unterschrift bemüht. Knackpunkt für den türkischen Erstligisten war jedoch das üppige Gehalt des PSG-Profis. An Paris ist Asensio nur noch bis 2026 vertraglich gebunden.