Offiziell WM-Qualifikation Europa

Spanien: Fuentes nominiert Iglesias für Yamal

von Tobias Feldhoff
Borja Iglesias beim Abschluss @Maxppp

Luis de la Fuente hat Borja Iglesias (32) für die anstehenden Länderspiele gegen Georgien und Bulgarien nachnominiert. Der Mittelstürmer, der in der Rückrunde der Meistersaison 2023/24 recht glücklos für Bayer Leverkusen auflief, rückt für den verletzten Superstar Lamine Yamal (18) nach.

Selección Española Masculina de Fútbol
Borja Iglesias, convocado con la @Sefutbol para los encuentros ante Georgia y Bulgaria.

#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA
Damit verzichtet de la Fuente auf eine positionsgetreue Nachnominierung. Iglesias hat für Celta Vigo einen starken Saisonstart hingelegt. Sechs Treffer stehen aus zehn Pflichtspielen zu Buche, für die spanische Nationalelf lief er bislang zweimal auf.

WM-Qualifikation Europa
Spanien
Borja Iglesias

WM-Qualifikation Europa WM-Qualifikation Europa
Spanien Flag Spanien
Borja Iglesias Borja Iglesias
