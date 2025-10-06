Spanien: Fuentes nominiert Iglesias für Yamal

Luis de la Fuente hat Borja Iglesias (32) für die anstehenden Länderspiele gegen Georgien und Bulgarien nachnominiert. Der Mittelstürmer, der in der Rückrunde der Meistersaison 2023/24 recht glücklos für Bayer Leverkusen auflief, rückt für den verletzten Superstar Lamine Yamal (18) nach.

Damit verzichtet de la Fuente auf eine positionsgetreue Nachnominierung. Iglesias hat für Celta Vigo einen starken Saisonstart hingelegt. Sechs Treffer stehen aus zehn Pflichtspielen zu Buche, für die spanische Nationalelf lief er bislang zweimal auf.