WM-Qualifikation Europa
DFB droht Woltemade-Ausfall
Nick Woltemade plagt sich mit einem grippalen Infekt herum. Wie der DFB mitteilt, wird der schlaksige Offensivspieler daher heute vorerst nicht anreisen.
DFB-Team @DFB_Team – 13:02
Kader-Update ℹ️ Nick Woltemade wird heute aufgrund eines grippalen Infekts vorerst nicht anreisen.Bei X ansehen
#dfbteam
Ob der 23-Jährige am Freitag (20:45 Uhr) gegen Luxemburg mit von der Partie sein wird, ist noch offen. Deutschland muss gegen die Luxemburger und Nordirland am darauffolgenden Montag (20:45 Uhr) möglichst gewinnen, um die Chance auf die direkte WM-Qualifikation zu wahren.
