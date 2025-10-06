DFB droht Woltemade-Ausfall

Nick Woltemade plagt sich mit einem grippalen Infekt herum. Wie der DFB mitteilt, wird der schlaksige Offensivspieler daher heute vorerst nicht anreisen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob der 23-Jährige am Freitag (20:45 Uhr) gegen Luxemburg mit von der Partie sein wird, ist noch offen. Deutschland muss gegen die Luxemburger und Nordirland am darauffolgenden Montag (20:45 Uhr) möglichst gewinnen, um die Chance auf die direkte WM-Qualifikation zu wahren.