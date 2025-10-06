Menü Suche
WM-Qualifikation Europa

DFB droht Woltemade-Ausfall

von Luca Hansen
Nick Woltemade im DFB-Dress @Maxppp
Deutschland Luxemburg

Nick Woltemade plagt sich mit einem grippalen Infekt herum. Wie der DFB mitteilt, wird der schlaksige Offensivspieler daher heute vorerst nicht anreisen.

DFB-Team
Kader-Update ℹ️ Nick Woltemade wird heute aufgrund eines grippalen Infekts vorerst nicht anreisen.

#dfbteam
Ob der 23-Jährige am Freitag (20:45 Uhr) gegen Luxemburg mit von der Partie sein wird, ist noch offen. Deutschland muss gegen die Luxemburger und Nordirland am darauffolgenden Montag (20:45 Uhr) möglichst gewinnen, um die Chance auf die direkte WM-Qualifikation zu wahren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
WM-Qualifikation Europa
Deutschland
Nick Woltemade

