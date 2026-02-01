Menü Suche
Augsburg scheitert mit Millionen-Offerte

von seb_nonda - Dominik Schneider - Quelle: FT-Info
Boma schaut dem Ball hinterher @Maxppp

Im Endspurt der Transferperiode hat der FC Augsburg eine Schlappe einstecken müssen. Nach FT-Informationen scheiterten die Verantwortlichen der Fuggerstädter mit einem konkreten Angebot über bis zu sieben Millionen Euro für Kévin Boma (23). Der Paris FC war mit einer ähnlichen Offerte für den Innenverteidiger bei Estoril vorstellig geworden.

Neben den beiden genannten Vereinen zeigten zuletzt auch Besiktas und der FC Everton Interesse am 1,93 Meter großen Togolesen. Der Standpunkt seines Arbeitgebers ist bis zum jetzigen Zeitpunkt aber eindeutig. Im Winter wird der Rechtsfuß nicht verkauft.

