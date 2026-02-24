Primera Division
Gallardo verlässt River erneut
@Maxppp
Marcelo Gallardo bricht zum zweiten Mal seine Zelte bei River Plate ab. Wie der argentinische Topklub mitteilt, beendet der 50-jährige Trainer zur kommenden Woche seine zweite Amtszeit.
Unter der Anzeige geht's weiter
River Plate @RiverPlate – 01:14 Bei X ansehen
Gallardo ist eine echte Vereinsikone. Als Spieler lief er 205 Mal für River auf, als Trainer stand er bislang 510 Mal an der Seitenlinie. Unterbrochen wurde seine Tätigkeit 2023/24 durch ein Engagement bei Al Ittihad in Saudi-Arabien.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden