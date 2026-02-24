Menü Suche
Gallardo verlässt River erneut

von Lukas Hörster
Marcelo Gallardo an der Seitenlinie von River Plate @Maxppp

Marcelo Gallardo bricht zum zweiten Mal seine Zelte bei River Plate ab. Wie der argentinische Topklub mitteilt, beendet der 50-jährige Trainer zur kommenden Woche seine zweite Amtszeit.

River Plate
Un mensaje de Marcelo Gallardo para todos los hinchas de River 🤍❤️🤍
Gallardo ist eine echte Vereinsikone. Als Spieler lief er 205 Mal für River auf, als Trainer stand er bislang 510 Mal an der Seitenlinie. Unterbrochen wurde seine Tätigkeit 2023/24 durch ein Engagement bei Al Ittihad in Saudi-Arabien.

