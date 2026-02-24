Gallardo verlässt River erneut

Marcelo Gallardo bricht zum zweiten Mal seine Zelte bei River Plate ab. Wie der argentinische Topklub mitteilt, beendet der 50-jährige Trainer zur kommenden Woche seine zweite Amtszeit.

Gallardo ist eine echte Vereinsikone. Als Spieler lief er 205 Mal für River auf, als Trainer stand er bislang 510 Mal an der Seitenlinie. Unterbrochen wurde seine Tätigkeit 2023/24 durch ein Engagement bei Al Ittihad in Saudi-Arabien.