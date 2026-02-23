Menü Suche
Werder verkündet Agu-Diagnose

von Fabian Ley - Quelle: werder.de
Felix Agu nach seiner Auswechslung @Maxppp

Der SV Werder Bremen muss bis auf weiteres auf Felix Agu (26) verzichten. Die Grün-Weißen teilen mit, dass sich der Außenverteidiger beim Aufwärmen vor dem gestrigen Spiel gegen den FC St. Pauli (1:2) eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zugezogen hat. Zur genaueren Ausfallzeit macht der kriselnde Bundesligist keine Angaben.

Werder-Coach Daniel Thioune zeigt sich ernüchternd: „In der Situation, in der wir uns gerade befinden, wiegt jeder Ausfall nochmal schwerer. Felix hatte sich gerade erst von seiner Sprunggelenksverletzung zurückgemeldet. Wir hoffen, dass er uns schnellstmöglich wieder zur Verfügung steht.“

