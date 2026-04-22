Werder-Klartext bei Stage

Werder Bremen wird Jens Stage im Sommer nicht abgeben. Das bekräftigt Clemens Fritz gegenüber der ‚Sport Bild‘: „Wir planen mit Jens für die neue Saison. Er ist für uns ein ganz wichtiger Achsenspieler – auf dem Platz und in der Kabine.“

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Stage ist in der laufenden Saison der wichtigste Leistungsträger an der Weser, sammelte in 25 Ligaspielen elf Scorerpunkte und geht als Leader stets voran. Der Vertrag des 29-Jährigen soll laut dem Fachmagazin länger als bis 2027 gültig sein. Einen großen Verkaufsdruck gäbe es daher am Saisonende für die Grün-Weißen nicht.