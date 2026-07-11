Werders weitere Transferpläne

Auf die bisherigen sieben Neuzugänge werden beim SV Werder Bremen weitere folgen. „Abgeschlossen sind die Transferpläne nicht, im Gegenteil: Es wird noch die eine oder andere Veränderung im Kader geben. Zwei bis drei Neuzugänge sind noch möglich, im Falle von Abgängen auch mehr“, erwidert Clemens Fritz auf Nachfrage der ‚DeichStube‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Über den finanziellen Rahmen sagt der Sportchef, der sich vor allem im Sturm, im zentralen Mittelfeld und auf den Außenverteidiger-Positionen umsieht: „Wir sind weiterhin handlungsfähig und haben uns einen Rahmen gesetzt, in dessen Grenzen wir investieren und ins Risiko gehen wollen.“ Zehn-Millionen-Deals wie jener von Samuel Mbangula (22) im vergangenen Sommer seien aber „definitiv nicht machbar“ ohne Verkäufe.