Werder Bremen rüstet auf der Torhüterposition noch einmal nach. Wie die Grün-Weißen offiziell mitteilen, wechselt Alexander Schlager (30) von RB Salzburg an die Weser. Über die konkrete Vertragslänge macht der Bundesligist wie üblich keine Angabe. Der Transfer geht trotz Schlagers bis 2027 datiertem Vertrag bei RB ablösefrei über die Bühne. Für den österreichischen WM-Keeper ist der Schritt nach Deutschland die erste Profistation im Ausland. Schlager stammt aus der RB-Schule und war in einigen Klubs des Fußball-Kosmos des Getränkeriesen aktiv.

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Bei Werder soll der 30-malige Nationalspieler den direkten Konkurrenzkampf mit Karl Hein (24) aufnehmen. „Wir sind davon überzeugt, dass er sich sportlich und charakterlich sehr gut in unser Team einfügen wird. Wir gehen damit mit einem sehr starken Torwart-Team in die Saison, das sich immer wieder gegenseitig herausfordern wird. Das war bei den Überlegungen auf dieser Position unser Wunsch. Er wird wie alle WM-Fahrer nach unserem Trainingslager im Zillertal zum Team stoßen“, erklärt Peter Niemeyer, Leiter Profifußball bei Werder.