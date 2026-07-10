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Werder: Schlager wird zum Mega-Schnäppchen

von Daniel del Federico - Quelle: Deichstube
Alexander Schlager lacht mit Dani Olmo @Maxppp

Der Transfer von Alexander Schlager zum SV Werder Bremen steht unmittelbar bevor und wird wohl unentgeltlich über die Bühne gehen. Nach Informationen der ‚Deichstube‘ wechselt der 30-Jährige ablösefrei an den Osterdeich, obwohl sein Vertrag bei RB Salzburg eigentlich noch bis 2027 datiert ist.

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Zwischen sämtlichen Parteien wurde eine vollständige Einigung erzielt, sodass der Wechsel vor dem Trainingsauftakt der Bremer am Sonntag verkündet werden könnte. Lediglich der obligatorische Medizincheck steht derzeit noch aus. Bei den Grün-Weißen wird der österreichische Nationaltorhüter im Anschluss einen Kontrakt bis 2029 unterschreiben. An der Weser wird ein Zweikampf mit Karl Hein (24) erwartet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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