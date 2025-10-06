WM-Qualifikation Europa
Baumann-Ausfall droht: Nagelsmann sorgt vor
Noah Atubolu (23) wurde von Bundestrainer Julian Nagelsmann für den DFB-Kader nachnominiert. Das ist einer offiziellen Verbandsmeldung zu entnehmen. Bereits am heutigen Montagabend werde der Schlussmann zum Team in Herzogenaurach dazustoßen.
Oli Baumann kämpft heute mit Übelkeit, es ist noch offen, ob er am Dienstag mit der Mannschaft trainieren kann.
Mit guten Leistungen für den SC Freiburg ist Atubolu in den Fokus von Nagelsmann gerückt, der nun auf einen drohenden Ausfall der aktuellen Nummer eins Oliver Baumann (35) reagiert. Hoffenheims Kapitän plagt Übelkeit, sodass es unklar sei, ob er am morgigen Dienstag wieder mittrainieren kann.
