Kommentar 10
WM-Qualifikation Europa

Baumann-Ausfall droht: Nagelsmann sorgt vor

von Julian Jasch - Quelle: dfb.de
1 min.
Nagelsmann grübelt @Maxppp

Noah Atubolu (23) wurde von Bundestrainer Julian Nagelsmann für den DFB-Kader nachnominiert. Das ist einer offiziellen Verbandsmeldung zu entnehmen. Bereits am heutigen Montagabend werde der Schlussmann zum Team in Herzogenaurach dazustoßen.

DFB-Team
Kader-Update ℹ️ Noah Atubolu ist für die beiden anstehenden Länderspiele nachnominiert und wird heute Abend im Homeground erwartet.

Oli Baumann kämpft heute mit Übelkeit, es ist noch offen, ob er am Dienstag mit der Mannschaft trainieren kann.

#dfbteam 📷️ DFB
Mit guten Leistungen für den SC Freiburg ist Atubolu in den Fokus von Nagelsmann gerückt, der nun auf einen drohenden Ausfall der aktuellen Nummer eins Oliver Baumann (35) reagiert. Hoffenheims Kapitän plagt Übelkeit, sodass es unklar sei, ob er am morgigen Dienstag wieder mittrainieren kann.

WM-Qualifikation Europa
Bundesliga
Freiburg
Deutschland
Hoffenheim
Noah Atubolu
Oliver Baumann

