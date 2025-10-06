Baumann-Ausfall droht: Nagelsmann sorgt vor

Noah Atubolu (23) wurde von Bundestrainer Julian Nagelsmann für den DFB-Kader nachnominiert. Das ist einer offiziellen Verbandsmeldung zu entnehmen. Bereits am heutigen Montagabend werde der Schlussmann zum Team in Herzogenaurach dazustoßen.

Mit guten Leistungen für den SC Freiburg ist Atubolu in den Fokus von Nagelsmann gerückt, der nun auf einen drohenden Ausfall der aktuellen Nummer eins Oliver Baumann (35) reagiert. Hoffenheims Kapitän plagt Übelkeit, sodass es unklar sei, ob er am morgigen Dienstag wieder mittrainieren kann.