„Axtmann“ Tuchel | Diven-Alarm bei Real

„Axtmann“ Tuchel

Die Amtszeit von Thomas Tuchel als Trainer der englischen Nationalmannschaft verlief bisher holprig. Immer wieder steht der deutsche Übungsleiter aufgrund der enttäuschenden Leistungen seiner Mannschaft in der Kritik. Nun sorgt Tuchel sogar mit seiner Kader-Nominierung für Unbehagen.

Der 52-Jährige hat sich nämlich dazu entschieden, Superstar Jude Bellingham nicht für die anstehenden Länderspiele gegen Wales und Lettland zu berufen. „Wie auch immer er diese Entscheidung verpacken will – den besten Spieler nicht zu berücksichtigen, ist einfach die falsche Entscheidung“, schreibt der ‚Mirror‘ und legt nach: „Skrupelloser Tuchel. Der Coach sorgt für eine riesige Überraschung.“ Die ‚Daily Mail‘ titelt: „Tuchel, der Axtmann.“ Es scheint, als ob sich Tuchel zurzeit keine Freunde macht.

Diven-Alarm bei Real

Bei Real Madrid herrscht aktuell dicke Luft. Vinicius Jr. und Trainer Xabi Alonso stehen seit Wochen auf Kriegsfuß, auch Federico Valverde ist mit seinen Spielzeiten unzufrieden. Dazu gesellen sich laut der ‚L’Équipe‘ nun auch Rodrygo (24) und Brahim Díaz (26).

Der französischen Sportzeitung zufolge kann das Duo nur schwer verstehen, dass sich Franco Mastantuono – ein 18-jähriger Neuzugang – in der Hierarchie direkt über den gestandenen Profis befindet. „Wenn einige enttäuscht sind, dass sie nicht spielen, ist das normal, und damit muss man leben“, stellt Alonso klar. Doch der Spanier muss aufpassen, dass er nach nur wenigen Monaten schon die Kabine verliert.