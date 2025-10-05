Kovacs Wunsch an Nagelsmann

Nach dem 1:1 von Borussia Dortmund gegen RB Leipzig hat Trainer Niko Kovac einen Wunsch an Bundestrainer Julian Nagelsmann formuliert. Für das DFB-Comeback vom aus einer langen Verletzung zurückgekehrten Nico Schlotterbeck (25) hofft der Coach, „dass er ein paar Minuten gegen Luxemburg bekommt, aber auch nur ein paar.“

Kovac erklärte, es sei „total normal, dass man einen Spieler, der fünfeinhalb Monate verletzt war, nicht zweimal 90 Minuten spielen lassen muss.“ Wichtiger sei das Spiel gegen Nordirland (13. Oktober, 20:45 Uhr). In diesem solle Schlotterbeck „zeigen, was er kann, damit die deutsche Nationalmannschaft dann auch gewinnt.“