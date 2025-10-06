Gerrard vor Trainer-Rückkehr?

Steven Gerrard könnte zeitnah auf die Trainerbank der Glasgow Rangers zurückkehren. Laut dem ‚Guardian‘ ist der 45-Jährige ein ernsthafter Kandidat beim schottischen Spitzenklub, der sich am späten Sonntagabend in Folge des schwachen Saisonstarts von Übungsleiter Russell Martin getrennt hatte.

Gerrard war bereits zwischen 2018 und 2021 für die Rangers verantwortlich gewesen, im vergangenen Januar endete sein eineinhalbjähriges Abenteuer in Saudi-Arabien bei Al Ettifaq. Weitere Kandidaten für den vakanten Posten in Glasgow sind dem Bericht zufolge Sean Dyche sowie der deutsche Danny Röhl.