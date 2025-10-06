Medien: Neuer Fortuna-Trainer steht schon fest

Stand Montagmorgen ist Daniel Thioune zwar noch nicht offiziell von seinen Aufgaben entbunden – nach der 2:3-Niederlage am Freitag gegen den 1. FC Nürnberg und dem Absturz auf Rang 13 wird aber gemeinhin mit der Entlassung des Trainers von Fortuna Düsseldorf gerechnet.

Mehr noch: Laut der ‚Bild‘ steht der Nachfolger schon fest. Demnach soll Markus Anfang das Ruder beim selbsternannten Aufstiegsaspiranten übernehmen. Zuvor hatte die ‚Rheinische Post‘ vom starken Interesse am 51-Jährigen berichtet.

Markus Anfang 51 Jahre - 31 Pflichtspiele 42% 13 Siege 23% 7 Unentschieden 35% 11 Niederlagen 1,48 punkte pro Spiel (in Liga)

Anfang war im April beim Zweitliga-Rivalen 1. FC Kaiserslautern entlassen worden. Zuletzt wurde er immer wieder mal bei der Fortuna auf der Tribüne gesichtet – nun wechselt der ehemalige Erstliga-Coach die Perspektive und steht wohl künftig am Spielfeldrand in der Merkur Spiel-Arena.