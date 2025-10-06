Medien: Neuer Fortuna-Trainer steht schon fest
Klaus Allofs muss bei Fortuna Düsseldorf Konsequenzen ziehen und Trainer Daniel Thioune entlassen. Der neue Übungsleiter wurde unterdessen schon gefunden.
Stand Montagmorgen ist Daniel Thioune zwar noch nicht offiziell von seinen Aufgaben entbunden – nach der 2:3-Niederlage am Freitag gegen den 1. FC Nürnberg und dem Absturz auf Rang 13 wird aber gemeinhin mit der Entlassung des Trainers von Fortuna Düsseldorf gerechnet.
Mehr noch: Laut der ‚Bild‘ steht der Nachfolger schon fest. Demnach soll Markus Anfang das Ruder beim selbsternannten Aufstiegsaspiranten übernehmen. Zuvor hatte die ‚Rheinische Post‘ vom starken Interesse am 51-Jährigen berichtet.
Anfang war im April beim Zweitliga-Rivalen 1. FC Kaiserslautern entlassen worden. Zuletzt wurde er immer wieder mal bei der Fortuna auf der Tribüne gesichtet – nun wechselt der ehemalige Erstliga-Coach die Perspektive und steht wohl künftig am Spielfeldrand in der Merkur Spiel-Arena.
Weitere Infos
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden