Schwere Verletzung: Werder monatelang ohne Agu

von Julian Jasch - Quelle: werder.de
1 min.
Felix Agu muss behandelt werden @Maxppp

Den SV Werder Bremen erreicht eine bittere Nachricht. Außenbahnspieler Felix Agu (26) hat sich laut offiziellen Klubangaben beim 1:0-Heimsieg über den FC St. Pauli eine Verletzung der Syndesmose zugezogen, wegen der er monatelang ausfallen wird. „Es tut mir wahnsinnig leid für Felix. Wir werden alles dafür tun, dass er so schnell wie möglich wieder fit wird“, sagt Cheftrainer Horst Steffen.

Agu gehörte bislang bei den Grün-Weißen zu den Dauerbrennern und beackerte in allen sechs möglichen Bundesligapartien die linke Abwehrseite von Beginn an. Nun dürfte es an Leeds-Leihgabe Isaac Schmidt (25) sein, die Lücke zu schließen. Besonders bitter: Nach Mitchell Weiser (31/Kreuzbandriss), Olivier Deman (25/Knöchelbruch) und Maximilian Wöber (27/Oberschenkelverletzung) fällt bereits der dritte Werder-Profi aus, der auf den Außenbahnen verteidigen kann.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
