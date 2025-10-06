Aufstiegsziel: Hertha kündigt Veränderungen an

Peter Görlich hat Veränderungen im Kader von Hertha BSC in den kommenden Wechselfenstern angekündigt. Im Interview mit dem ‚kicker‘ sagt der neue Geschäftsführer: „Eine Transferperiode ist immer das Ende einer langen Vorbereitungszeit, korrekterweise müsste man im Januar beginnen, um den Sommer vorzubereiten. Eine Wintertransferperiode ist nie ganz einfach, aber wir bereiten nun Dinge vor, die wir nicht unbedingt schon im Winter, aber im Sommer auf jeden Fall verändern wollen. Stichwort Kader-, Alters- und Kabinenstrukturen.“

Dem aktuellen Team traut Görlich die anvisierte Bundesliga-Rückkehr jedoch weiterhin zu: „Der Aufstieg ist das Ziel, das auch noch nicht einkassiert ist. Von den Rahmenbedingungen her ist der Kader aufstiegsfähig. Man darf darüber diskutieren, ob der Kader von der Altersstruktur so zusammengestellt ist, dass wir in den nächsten Jahren damit glücklich werden. Im Endeffekt erweist sich die Aufstiegstauglichkeit gerade in der 2. Liga immer im Nachgang, sonst gäbe es nicht so viele Überraschungsaufsteiger. Wir müssen in eine strategischere Planung gehen und daher entsprechend Scoutingprozesse umstellen sowie eine Idee entwickeln, für die Hertha BSC stehen möchte.“