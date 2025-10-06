Menü Suche
Ungewöhnlich: Polanski verkündet Gladbach-Entscheidung

Nach der Entlassung von Gerardo Seoane übernahm Eugen Polanski bei Borussia Mönchengladbach. Nun ist klar, wie es vorerst weitergeht.

von Lukas Hörster - Quelle: DAZN
Trotz nur zwei Punkten aus drei Spielen bleibt Interimstrainer Eugen Polanski bei Borussia Mönchengladbach an der Seitenlinie. Diese Entscheidung des Vereins verkündete der 39-Jährige ungewöhnlicherweise nach dem 0:0 gegen den SC Freiburg am Sonntagabend selbst.

Bei ‚DAZN‘ sagte Polanski: „Ich bekomme vom Trainerteam, von der Mannschaft und von der Geschäftsführung sehr gute Unterstützung und habe auch das Signal bekommen, dass ich erst mal weitermachen kann.“

Pikanterweise fehlt der Borussia gerade ein Sportchef, der final über Polanskis Zukunft am Niederrhein entscheiden könnte. Roland Virkus stellte sein Amt schließlich zu Beginn der vergangenen Woche zur Verfügung.

