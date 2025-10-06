Ungewöhnlich: Polanski verkündet Gladbach-Entscheidung

Trotz nur zwei Punkten aus drei Spielen bleibt Interimstrainer Eugen Polanski bei Borussia Mönchengladbach an der Seitenlinie. Diese Entscheidung des Vereins verkündete der 39-Jährige ungewöhnlicherweise nach dem 0:0 gegen den SC Freiburg am Sonntagabend selbst.

Bei ‚DAZN‘ sagte Polanski: „Ich bekomme vom Trainerteam, von der Mannschaft und von der Geschäftsführung sehr gute Unterstützung und habe auch das Signal bekommen, dass ich erst mal weitermachen kann.“

Pikanterweise fehlt der Borussia gerade ein Sportchef, der final über Polanskis Zukunft am Niederrhein entscheiden könnte. Roland Virkus stellte sein Amt schließlich zu Beginn der vergangenen Woche zur Verfügung.