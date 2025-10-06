Buffon-Sohn debütiert in der Serie A

Gianluigi Buffon (47) dürfte am gestrigen Sonntag vor Stolz fast geplatzt sein. Louis Buffon (17), Sohn der Torwart-Legende, feierte nämlich sein Debüt in der Serie A. Sein Vater ist mit 658 Spielen Rekordspieler in Italiens erster Liga.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei der 0:4-Niederlage vom SC Pisa gegen den FC Bologna wurde Buffon junior in der 77. Minute von Trainer Alberto Gilardino eingewechselt. Dieser wurde wiederum zusammen mit Gianluigi Buffon im Sommer 2006 Weltmeister. Ebenfalls interessant: Louis Buffons Mutter ist das tschechische Model Alena Seredova, weshalb der Junior für Tschechiens U-Nationalteams aufläuft.