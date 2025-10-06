Menü Suche
Kramer reagiert auf Gladbach-Gerücht

von Tobias Feldhoff - Quelle: Bild
Die Vereinssuche von Christoph Kramer gestaltet sich schwierig. @Maxppp

Christoph Kramer scheint kein ernsthafter Kandidat für den Sportdirektor-Posten bei Borussia Mönchengladbach zu sein. „Ich bin viel mit dem Fahrrad um den Borussia-Park gefahren. Aber mich hat niemand angesprochen“, witzelt der ehemalige Profi auf Nachfrage der ‚Bild‘.

Kramer spielt damit auf eine Aussage von Berti Vogts an, der 2008 nach der Beförderung von Max Eberl zum Sportchef gesagt hatte: „Der ist zufällig mit dem Fahrrad da vorbeigefahren.“ Seit etwas mehr als einer Woche fahndet die Borussia nach einem Nachfolger des zurückgetretenen Roland Virkus. Gehandelt wurden zuletzt Martin Stranzl, Marcell Jansen, Jörg Schmadtke und Jan Schlaudraff.

