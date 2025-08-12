Fast 70 Millionen: PSG verpflichtet Zabarnyi

Nicht nur mit einer furiosen Offensive, sondern auch mit einer grundsoliden Defensive konnte sich Paris St. Germain in der abgelaufenen Saison endlich den langersehnten Champions League-Titel sichern. Letztere soll dennoch verstärkt werden. Zuwachs kommt für eine beachtliche Summe von der Insel.

Wie die Pariser bekanntgeben, wechselt Ilya Zabarnyi vom AFC Bournemouth in die Modemetropole. Der Innenverteidiger unterschreibt einen Vertrag bis 2030. PSG überweist für den 22-Jährigen dem Vernehmen nach 63 Millionen Euro an die Cherries, vier weitere Millionen können an Boni folgen.

PSG-Präsident Nasser Al-Khelaïfi sagt: „Wir freuen uns sehr, mit der Verpflichtung von Illia Zabarnyi unseren Kader weiter zu verstärken. Illia ist ein talentierter internationaler Spieler und ein großartiger Profi. Er wird einen wichtigen Beitrag zu allem leisten, was wir langfristig bei Paris St. Germain aufbauen.“

Beim englischen Küstenklub bildete der Ukrainer mit seinem Partner Dean Huijsen (20) und Linksverteidiger Milos Kerkez (21) in der abgelaufenen Saison eine wasserdichte Defensive. Auch Huijsen (Real Madrid) und Kerkez (FC Liverpool) haben Bournemouth in diesem Sommer bereits verlassen. Mit Zabarnyi zusammen haben sie dem Premier League-Klub somit satte 172,5 Millionen Euro eingebracht.