BVB: Groß „will keine Last sein“

Pascal Groß geht bei Borussia Dortmund in sein letztes Vertragsjahr und macht sich Gedanken über seine Zukunft bei den Schwarz-Gelben. Gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘ zeigt sich der 34-Jährige jedoch betont gelassen. Einen Verbleib über das Saisonende hinaus könne er sich gut vorstellen: „Ich bin fit. Ich sehe die Situation wirklich sehr entspannt. Ich mache mir da gar keine Gedanken. Ich probiere, die Dinge zu beeinflussen, die ich beeinflussen kann. Das heißt, gut zu trainieren und gut zu spielen und dann schauen wir weiter. In meinem Leben haben sich die Dinge meistens von selbst ergeben.“

Eine mögliche Vertragsverlängerung ist für den Sechser jedoch an eine klare Bedingung geknüpft: „Ich sage immer, es muss für beide sinnvoll sein. Ich will ja nicht verlängern, wenn der Verein das Gefühl hat, das passt nicht mehr. Ich bin der Erste, der sagt: ‚Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Dann gehe ich einen anderen Weg.‘ Ich will keine Last sein. Ich will helfen, etwas bewirken. Wenn ich keine Rolle mehr spiele, dann habe ich lieber keinen Vertrag und gehe woanders hin, wo ich helfen kann, oder höre auf.“