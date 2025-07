VfB: Bittere Konstantelias-Überraschung

Dem VfB Stuttgart geht offenbar die nächste Option für das offensive Mittelfeld flöten. Nachdem VfB-Kandidat Oscar Gloukh (21/RB Salzburg) unmittelbar vor dem Wechsel zu Ajax Amsterdam steht, schauen die Schwaben laut ‚Sky‘ auch bei Giannis Konstantelias in die Röhre zu. Dem Bezahlsender zufolge verlängert der 22-Jährige seinen Vertrag bei PAOK Saloniki bis 2029. Entsprechend wäre dann ein Wechsel zum Pokalsieger vom Tisch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eigentlich waren Stuttgart und PAOK drauf und dran, eine Einigung für Konstantelias zu finden. Im Gespräch waren zuletzt rund 20 Millionen Euro. Der Grieche war beim VfB als Ersatz für Enzo Millot (23) eingeplant, den es voraussichtlich zu Atlético Madrid zieht. Für VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth beginnt damit die Suche wohl erneut. Auch bei Caspar Jander (22) vom 1. FC Nürnberg biss sich der Bundesligist an der Ablöseforderung von 15 Millionen Euro bisher die Zähne aus. In der Vergangenheit wurden zudem Paul Wanner (19/FC Bayern) und James McAtee (22/Manchester City) mit den Schwaben in Verbindung gebracht.