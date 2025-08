Bericht: Woltemade setzt Deadline

Der FC Bayern München will Nick Woltemade, Nick Woltemade will zum FC Bayern. Nicht mitspielen tut dabei der VfB Stuttgart, dem die letzten Offerten der Münchner nicht ausreichten, um sich überhaupt mit dem Rekordmeister an einen Tisch zu setzen. Der Offensivspieler selbst wird nun langsam ungeduldig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚sport.de‘ berichtet, setzt der 23-Jährige den Bayern die Pistole auf die Brust. Bis Ende der laufenden Woche will Woltemade Klarheit haben, ob sich der deutsche Meister in diesem Sommer weiter ernsthaft um einen Transfer bemüht. Dem Portal zufolge hätten ansonsten im nächsten Jahr dann auch andere Vereine eine Chance auf den Schlaks.

Dem VfB Stuttgart dürfte dieses Vorpreschen der Spielerseite nicht ungelegen kommen, schließlich wird somit der Druck auf die Bayern erhöht. Dass Woltemade das Vertragsangebot der Schwaben über 2,5 Millionen Euro annimmt, darf dennoch als unwahrscheinlich angesehen werden. Der Ball liegt nun jedenfalls bei den Bayern.