29 Millionen: Chelsea verkauft Ugochukwu

von Dominik Sandler - Quelle: burnleyfootballclub.com
1 min.
Lesley Ugochukwu bei seiner Leihe zum FC Southampton @Maxppp

Der FC Chelsea streicht einen weiteren Profi von der Gehaltsliste. Wie der FC Burnley mitteilt, hat Lesley Ugochukwu einen Fünfjahresvertrag beim Premier League-Aufsteiger unterschrieben. Dem Vernehmen nach erhalten die Blues rund 29 Millionen Euro.

Burnley FC
Burnley Football Club are delighted to confirm the signing of French midfielder Lesley Ugochukwu from Chelsea for an undisclosed fee ✍️

Welcome to Burnley, Lesley 🙌
Der 21-jährige Franzose war vor zwei Jahren von Stade Rennes für 27 Millionen an die Stamford Bridge gewechselt. Nach 15 Einsätzen in seiner ersten Saison verlieh Chelsea ihn in der vergangenen Spielzeit an den FC Southampton. Dort konnte Ugochukwu den Abstieg nicht verhindern. Dieses Unterfangen soll in Burnley gelingen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
