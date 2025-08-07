25-Millionen-Deal: Fener einig mit Nationalspieler

Fenerbahce wird in Kürze wohl einen Nationalspieler mehr im Kader haben. Laut ‚Sabah Spor‘ hat sich Fener mit Kerem Aktürkoglu von Benfica auf einen Wechsel geeinigt. Der 26-jährige Angreifer soll einen Vertrag erhalten, der ihm inklusive Boni jährlich bis zu fünf Millionen Euro einbringen kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zwischen den Klubs gibt es noch keine finale Einigung. Zuletzt gab es ein Angebot aus Istanbul über 22,5 Millionen Euro plus 2,5 Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen. Angenommen hatte Benfica die Offerte noch nicht. Allerdings deutet vieles darauf hin, dass sich die Verantwortlichen beider Parteien zeitnah einigen werden.