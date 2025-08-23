Menü Suche
75 Millionen: Porto-Wunderkind vor Rekordwechsel

von Dominik Sandler - Quelle: Sacha Tavolieri | A Bola
Rodrigo Mora jubelt über ein Tor @Maxppp

Der FC Porto könnte in Rodrigo Mora eines seiner größten Talente verlieren. Wie Sacha Tavolieri berichtet, will der saudische Klub Al Ittihad 75 Millionen Euro in Raten zahlen, um den 18-Jährigen aus Portugal zu holen. Die Ablöse würde somit über der Ausstiegsklausel von 70 Millionen liegen.

Laut der portugiesischen ‚A Bola‘ hat der Spieler schon den Daumen gehoben, die Vereine müssen sich noch einig werden. Sollte der Transfer zustande kommen, wäre Mora der drittteuerste Spieler überhaupt, der nach Saudi-Arabien wechselt. Für Al Ittihad wäre er der teuerste Neuzugang aller Zeiten – für Porto der teuerste Verkauf. Aktuell bleibt dem Offensivkünstler bei Trainer Francesco Farioli meist nur die Jokerrolle.

veröffentlicht am
