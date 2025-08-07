Atik will in die Bundesliga

Baris Atik hegt trotz seiner Vertragsverlängerung bei 1. FC Magdeburg weiter den Traum vom Oberhaus. Im Interview mit dem ‚kicker‘ findet der 30-jährige Offensivspieler des Zweitligisten eine klare Antwort auf die Frage, ob er nach der Bundesliga strebt: „Klar. Ich wäre ein schlechter Profi, wenn sie nicht mein Ziel bliebe. Ich möchte mich mit den Besten messen, diese Ambition habe ich auch mit 30.“

Der Leistungsträger der Elbstädter, für den in seiner Karriere bislang drei Bundesligaeinsätze für die TSG Hoffenheim in der Saison 2016/17 heraussprangen, träumt von einem Aufstieg mit Magdeburg: „Als ich im Januar 2021 kam, waren wir mit einem Bein in der Regionalliga. Wir haben dann den Klassenerhalt in der dritten Liga geschafft, stiegen 2022 in die zweite Liga auf und haben uns dort etabliert. Wenn wir mit dem FCM irgendwann in die Bundesliga aufsteigen, ginge ein Traum in Erfüllung – und meine Story mit dem FCM wäre wirklich perfekt.“