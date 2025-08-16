Menü Suche
Kommentar 5
Offiziell 2. Bundesliga

Schalke verkauft Bulut

Beim FC Schalke gehörte Taylan Bulut in der vergangenen Saison zu den wenigen Lichtblicken. Nun zieht das Eigengewächs weiter.

von Luca Hansen - Quelle: bjk.com
1 min.
Taylan Bulut mit Grimasse im Kampf um den Ball @Maxppp

Mit starken Leistungen wusste Taylan Bulut in der vergangenen Saison zu überzeugen. Sofort war den Anhängern vom FC Schalke klar, dass der Defensivmann nicht lange in Königsblau auflaufen wird. Eine Vorahnung, die nun Realität wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie Besiktas verkündet, wechselt der 19-Jährige mit sofortiger Wirkung an den Bosporus und unterschreibt einen Vertrag bis 2030. Dem Vernehmen nach fließen bis zu sechs Millionen Euro Ablöse plus Boni nach Gelsenkirchen.

Beşiktaş JK
Resmi Açıklama | Taylan Bulut

🔗
Bei X ansehen

Erst im Februar hatte Bulut seinen Vertrag auf Schalke verlängert. Nun bringt er den Knappen den erhofften Geldregen. Auch zahlreiche Bundesligisten zeigten reges Interesse an Bulut, gehen aber leer aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (5)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Süper Lig
Beşiktaş
Schalke 04
Taylan Bulut

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Süper Lig Süper Lig
Beşiktaş Logo Beşiktaş Istanbul
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Taylan Bulut Taylan Bulut
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert