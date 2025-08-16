Schalke verkauft Bulut

Mit starken Leistungen wusste Taylan Bulut in der vergangenen Saison zu überzeugen. Sofort war den Anhängern vom FC Schalke klar, dass der Defensivmann nicht lange in Königsblau auflaufen wird. Eine Vorahnung, die nun Realität wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie Besiktas verkündet, wechselt der 19-Jährige mit sofortiger Wirkung an den Bosporus und unterschreibt einen Vertrag bis 2030. Dem Vernehmen nach fließen bis zu sechs Millionen Euro Ablöse plus Boni nach Gelsenkirchen.

Erst im Februar hatte Bulut seinen Vertrag auf Schalke verlängert. Nun bringt er den Knappen den erhofften Geldregen. Auch zahlreiche Bundesligisten zeigten reges Interesse an Bulut, gehen aber leer aus.