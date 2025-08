Mehr als 100 Millionen: Liverpool will PSG-Star

Im Werben um Alexander Isak von Newcastle United beißen sich die Verantwortlichen vom FC Liverpool momentan die Zähne aus. Die Fronten zwischen den Magpies und dem 25-jährigen Schweden sind verhärtet, trotz einer Offerte von 138 Millionen Euro zeichnet sich keine Einigung zwischen den Vereinen über einen Transfer ab. Derweil schauen sich die Reds nach Alternativen um.

So wird die Spur zu Bradley Barcola von Paris St. Germain wieder heiß, berichtet ‚L’Équipe‘. Am französischen Flügelspieler sind die Manager von der Anfield Road dem Bericht zufolge schon länger interessiert. Aufgrund der Blockade bei den Isak-Verhandlungen sollen sich die Engländer nun erneut intensiver mit Barcola beschäftigen.

Sacha Tavolieri geht sogar noch einen Schritt weiter. Der Transferjournalist berichtet, dass Liverpool bereits an einem konkreten Angebot für Barcola arbeitet und dieses in Kürze an Paris übermitteln will.

Auch Rodrygo ist noch ein Thema

Dass PSG über einen Verkauf des 22-Jährigen nachdenkt, wäre laut ‚L’Équipe‘ nur bei einem Angebot über mehr als 100 Millionen Euro realistisch. Zuletzt hieß es, der amtierende Champions League-Sieger arbeite vehement an einer Vertragsverlängerung mit Barcola. Ein neuer Kontrakt für den 14-maligen Nationalspieler soll oberste Priorität in der französischen Hauptstadt genießen.

Fabrice Hawkins bestätigt unterdessen das Liverpool-Interesse an Barcola, weist aber auch auf die hohe Ablöseforderung von PSG hin. Zudem müsse Barcola seinem derzeitigen Arbeitgeber gegenüber signalisieren, dass er wechseln will. Bevor das nicht geschieht, würden die Pariser in keine konkreten Verhandlungen eintreten.

Auch Rodrygo von Real Madrid wurde noch nicht von der Wunschliste gestrichen. Der Brasilianer sitzt bei den Königlichen zwischen den Stühlen und könnte – sollte ein Topklub vorstellig werden – vielleicht noch bis zum Ende der Transferperiode wechseln. Klappen Deals mit Isak oder Barcola nicht, wäre der 24-jährige Nationalspieler ebenfalls ein Kandidat an der Anfield Road.