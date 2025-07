PSG: Neue Verträge für Sturm-Trio

Bei Paris St. Germain könnten abseits des Transfergeschehens kostspielige Entscheidungen bevorstehen. Laut ‚L’Équipe‘ stehen gleich drei Verträge von Offensivakteuren auf dem Prüfstand. Die Vertragsverlängerung mit Bradley Barcola (22) genießt dabei oberste Priorität, so die Tageszeitung. Trotz Gerüchten zu einem möglichen Bayern-Wechsel plant der Flügelspieler keinen Abgang und will langfristig verlängern. Sein derzeitig gültiger Kontrakt endet 2028.

Für Ousmane Dembélé (28) steht dem Bericht zufolge der Sprung auf die höchste Gehaltsstufe bevor. Obwohl der ehemalige BVB-Profi in Paris mit 1,5 Millionen Euro brutto pro Monat schon Bestverdiener ist, könnte er bei einer Verlängerung über 2028 hinaus in Europas Top5 aufsteigen. Bei Désiré Doué (20) drückt der Schuh aufgrund einer Vertragsdauer bis 2029 noch nicht vehement, dennoch rechnet man in Paris auch beim 20-Jährigen mit Nachverhandlungen. Doué gehörte zu den Shootingstars der Vorsaison.