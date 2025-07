Milan denkt an Embolo

Im laufenden Transferfenster könnte sich ein Wechsel von Breel Embolo (28) nach Italien realisieren. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, interessiert sich der AC Mailand für den schnellen Stürmer. Der Nationalspieler der Schweiz steht bei der AS Monaco nur noch ein Jahr unter Vertrag.

In der vergangenen Spielzeit war Embolo in Monaco gesetzt. Wettbewerbsübergreifend lief er in 42 Pflichtspielen für die Monegassen auf, dabei erzielte er sieben Treffer und steuerte neun Assists zum Erfolg seiner Mannschaft bei. Verzichten will man beim Ligue 1-Vertreter voraussichtlich ungern auf die Qualitäten des ehemaligen Gladbach- und Schalke-Profis.