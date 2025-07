Atlético: Lemar vor dem Abgang?

Thomas Lemar könnte es von Atlético Madrid zurück in seine französische Heimat ziehen. Wie die ‚as‘ berichtet, steht der flexible Offensivakteur auf dem Wunschzettel von Olympique Lyon. An den spanischen Hauptstadtklub ist der 29-Jährige noch bis 2027 gebunden.

Lemar wechselte 2018 für 72 Millionen Euro von der AS Monaco zu den Rojiblancos. Seinem hohen Preis konnte der 27-fache Nationalspieler allerdings nie gerecht werden. Verletzungen bremsten den Weltmeister von 2018 immer wieder aus, in der vergangenen Saison kam er aufgrund einer Muskelverletzung wettbewerbsübergreifend auf magere 128 Spielminuten. Bei OL, das den Zwangsabstieg in die Ligue 2 in zweiter Instanz verhindern konnte, könnte sich eine neue Tür für Lemar öffnen. Bislang liegt Atlético allerdings kein konkretes Angebot vor.