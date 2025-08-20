Hannover-Duo auf dem Sprung?

Hannover 96 könnte die Abwehrreihe vor dem Ende des Transferfensters noch ausdünnen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, stehen sowohl Linksverteidiger Brooklyn Ezeh (24) als auch Innenverteidiger Josh Knight (27) auf der Abgangsliste der Niedersachsen.

Ezeh, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, wurde zuletzt mit dem Schweizer Erstligisten FC St. Gallen in Verbindung gebracht. In der vergangenen Saison wurde der gebürtige Hamburger nur in elf Zweitligaspielen eingesetzt. Knight könnte es zurück in seine englische Heimat ziehen. Der Zweitligist FC Portsmouth bekundet Interesse an dem 1,92 Meter großen Abräumer, der auch nur noch ein bis 2026 datiertes Arbeitspapier besitzt.

Update (18:35 Uhr): Inzwischen berichtet ‚Sky‘ von einer Einigung bei Knight. Der Transfer nach Portsmouth geht dem Bericht zufolge für eine Ablöse von einer Million Euro plus Boni über die Bühne.