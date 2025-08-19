Neapel verkündet 20-Millionen-Zugang

Miguel Gutiérrez verlässt den FC Girona und wechselt zur SSC Neapel. Beim amtierenden Scudetto-Sieger unterschreibt der 24-Jährige einen Fünfjahresvertrag. Für den Linksverteidiger werden 18 Millionen Euro plus zwei Millionen an möglichen Boni fällig.

Von der Ablöse erhält Girona allerdings nur die Hälfte. Bis zu zehn Millionen streicht Real Madrid ein, aus dessen Jugend Gutiérrez stammt. 2022 wechselte der Linksfuß für vier Millionen Euro nach Katalonien, die Königlichen sicherten sich damals eine 50-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung. Neben Neapel waren auch Juventus Turin, der AC Mailand, Olympique Marseille und Vereine aus der Bundesliga am Spanier interessiert.