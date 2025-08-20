U17-Weltmeister wechselt zur Hertha

Zweitligist Hertha BSC sichert sich eine große Nachwuchshoffnung. Wie ‚Sky‘ berichtet, wechselt Torhüter Konstantin Heide von der SpVgg Unterhaching zur Alten Dame. Laut dem Bezahlsender zahlt Hertha eine überschaubare Ablöse von 50.000 Euro, hinzu kommen Boni und eine Weiterverkaufsbeteiligung.

Einen Namen machte sich Heide vor zwei Jahren bei der U17-Weltmeisterschaft, die er mit der deutschen Nationalmannschaft gewinnen konnte. Zuletzt hütete er das Tor der deutschen U19-Auswahl. In die vergangene Drittliga-Saison war er als Stammtorhüter gestartet, verlor bei Haching dann aber seinen Platz. Auch in der Regionalliga Bayern ist er jetzt nur noch die Nummer zwei. In Berlin ersetzt Heide den nach Katar abgewanderten Robert Kwasigroch (21).