Andrich spricht über Bayer-Abschied

Robert Andrich (30) lässt sich nicht darauf festnageln, dass er Bayer Leverkusen über den Sommer hinaus erhalten bleibt. „Wenn ich irgendwie merken sollte, der Trainer steht nicht auf mich – das wird man ja vielleicht irgendwann im Laufe der Zeit – oder es passt gar nicht zusammen, dann muss man darüber nachdenken. Aber mein erstes Credo ist, mich durchzusetzen und die Nummer eins auf meiner Position in der ersten Elf zu sein. Das ist das Einzige, woran ich denke“, zitiert die ‚Bild‘ den Mittelfeldmotor.

Erik ten Hag ist seit dem 1. Juli offiziell für die Werkself verantwortlich. Am gestrigen Dienstag traf das Team im brasilianischen Rio de Janeiro ein, um sich auf die neue Saison vorzubereiten. Eine richtungsweisende Zeit, in der Andrich mit Sicherheit in Erfahrung bringen wird, ob der neue Coach auf ihn baut. Übrigens: Nicht ausgeschlossen, dass mindestens noch ein Positionskonkurrent den Abflug macht. Allen voran Granit Xhaka (32) liebäugelt mit einer Luftveränderung und soll sich mit dem saudi-arabischen Neom SC bereits einig sein.