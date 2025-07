Juve: Weah vor dem Abflug

Timothy Weah steht vor einem Wechsel von der Serie A in die Ligue 1. Laut Fabrizio Romano befindet sich Olympique Marseille in fortgeschrittenen Gesprächen mit Juventus Turin. Mit dem 25-jährigen Rechtsaußen habe Marseille bereits eine Einigung erzielt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Klubs verhandeln derzeit über die genauen Modalitäten, eine Leihe mit anschließender Kaufpflicht steht im Raum. An der Höhe der Klausel werde noch gefeilscht, eine Übereinkunft sei aber zeitnah zu erwarten. Der US-amerikanische Nationalspieler, der zuletzt auch mit Nottingham Forest in Verbindung gebracht wurde, steht in Turin noch bis 2028 unter Vertrag.