Angebot abgelehnt: Benfica muss für Ríos zulegen

Palmeiras hat ein Angebot in Höhe von 25 Millionen Euro plus Boni von Benfica Lissabon für Richard Ríos abgelehnt. Wie ‚Sportitalia‘-Journalist Gianluigi Longari berichtet, beharren die Brasilianer auf ihrer Forderung von 30 Millionen Euro für den 25-jährigen Kolumbianer. Mit dem Spieler soll sich Benfica bereits einig sein.

Neben den Portugiesen ist auch die AS Rom an dem Mittelfeldspieler interessiert und bereit, tief in die Tasche zu greifen. Palmeiras hatte Ríos 2023 für rund 1,4 Millionen Euro vom Guarani FC gekauft. In der vergangenen Saison steuerte er in 35 Einsätzen vier Tore und vier Vorlagen bei.