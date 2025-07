Roma vor 30-Millionen-Transfer?

Jetzt könnte es schnell gehen: Die AS Rom hat Kontakt zu Mittelfeldspieler Richard Ríos von Palmeiras aufgenommen und möchte den Deal zeitnah über die Bühne bringen. Wie Alfredo Pedullà berichtet, läge die Ablösesumme für den 25-jährigen Kolumbianer nahe der 30 Millionen Euro. Der italienische Hauptstadtklub soll dazu bereit sein, für Ríos so tief in die Tasche zu greifen.

Inter Mailand und der FC Porto, die ebenfalls interessiert waren, sollen sich inzwischen aus dem Rennen verabschiedet haben. Der Mittelfeldspieler war 2023 für rund 1,4 Millionen Euro vom Guarani FC zu Palmeiras gewechselt und kam in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend auf 35 Pflichtspiele, in denen er vier Tore und vier Vorlagen lieferte. In der ewigen Stadt könnte er den Kaderplatz von Leandro Paredes (31) einnehmen, der vor dem Wechsel zu den Boca Juniors steht.