Paredes zurück zu Boca

Leandro Paredes macht einen Haken an seine Zeit im europäischen Profifußball. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat sich die AS Rom mit den Boca Juniors auf einen Transfer verständigt. Darüber hinaus sei auch der persönliche Kontrakt seit geraumer Zeit ausgehandelt. Der Sechser fliegt nun nach Buenos Aires, um den Medizincheck abzulegen. Die Ablöse liegt knapp unter der Ausstiegsklausel in Höhe von 3,5 Millionen Euro, aufgrund von Bonusvereinbarungen kann die ursprünglich festgeschriebene Summe erreicht werden.

Für Paredes ist es eine Rückkehr zu den fußballerischen Profi-Wurzeln. 2012 hatte der Zweikämpfer seinen ersten Profivertrag in der Bombonera unterschrieben und sich über die zweite Mannschaft hochgearbeitet. Nach einer Leihe zu Chievo Verona heuerte er 2014 in Rom an. Seine erfolgreichste Zeit verlebte der Weltmeister bei Paris St. Germain, wo er dreimal die französische Meisterschaft gewinnen konnte.