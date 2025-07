Roma arbeitet an 44-Millionen-Doppelschlag

Mittelfeldspieler Neil El Aynaoui (24) hat sich mit der AS Rom auf eine Zusammenarbeit bis 2030 verständigt. Matteo Moretto zufolge laufen die finalen Verhandlungen mit dem RC Lens, um den Transfer abzuwickeln. Die Roma stelle dem Ligue 1-Vertreter aktuell 22 Millionen Euro plus drei Millionen an Boni in Aussicht. Darüber hinaus haben die Giallorossi einen weiteren potenziellen Neuzugang fest ins Visier genommen: Rechtsverteidiger Wesley (21) von Flamengo.

Laut Fabrizio Romano will der Brasilianer, der zwischenzeitlich auch mit Manchester City in Verbindung gebracht wurde, unbedingt zur Roma wechseln. Die gebotenen 22 Millionen Euro reichen allerdings noch nicht aus, um Flamengo von einem Verkauf zu überzeugen. Brasilianischen Medien zufolge pocht der Klub-WM-Teilnehmer mindestens auf 25 Millionen.