Milan verkündet Modric-Deal

Luka Modric setzt seine Karriere in Europa fort und spielt ab Sommer in der Serie A. Wie der AC Mailand verkündet, wechselt der 39-Jährige ablösefrei von Real Madrid zu den Rossoneri. Der 186-malige kroatische Nationalspieler erhält dem Vernehmen nach einen Einjahresvertrag mit einer Option auf eine weitere Saison.

In einem auf Instagram veröffentlichten Video sagt der ehemalige Weltfußballer: „Ich bin gerade in Mailand gelandet und bin sehr glücklich, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Eine große Umarmung für euch alle.“

Modric war trotz weiterhin ansprechender Leistungen im hohen Fußballalter bei Real Madrid ein Opfer des großen Umbruchs geworden, der mit der Ankunft des neuen Trainers Xabi Alonso eingeleitet wurde. Die Königlichen wollen sich verjüngen und nach einer titellosen Saison wieder zum Angriff blasen.

Nach fast 600 Spielen für den spanischen Hauptstadtklub fühlte sich Modric jedoch noch nicht bereit für ein Karriereende und wollte seine Laufbahn auch nicht in einer unterklassigen Liga wie der MLS oder der Saudi Pro League ausklingen lassen.

Spielpraxis für WM 2026

Stattdessen geht der Vizeweltmeister von 2018 eine neue Herausforderung in der Serie A ein. Dabei muss Modric jedoch zumindest in seiner ersten Milan-Saison zum ersten Mal seit vielen Jahren auf die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb verzichten.

Den Europapokal verpasste der Klub aus der Domstadt aufgrund einer sehr schwachen Saison, die der AC lediglich auf Platz acht beendete. Modric soll nun dabei helfen, den Milan wieder zum Erfolg zu führen. Dazu möchte er sich optimal auf die kommende Weltmeisterschaft im nächsten Jahr vorbereiten.