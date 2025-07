Gespräche laufen: Bayern-Talent Irankunda vor Wechsel

Während seiner Leihe zu den Grasshoppers nach Zürich bewies Nestory Irankunda, dass er seinen Vorschusslorbeeren gerecht werden kann. In 19 Ligaspielen erzielte der Rechtsaußen einen Treffer und steuerte zudem drei Assists zum Erfolg seiner Mannschaft bei. Keine schlechte Ausbeute für das erste Halbjahr des 19-jährigen Youngsters im europäischen Profifußball.

Um den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen, könnte Irankunda einen Abstecher auf die Insel machen. Laut Fabrizio Romano befindet sich der FC Watford in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem FC Bayern über ein Leihgeschäft des fünfmaligen Nationalspielers von Australien. Der Rechtsfuß selbst ist durchaus interessiert an einer Leihe zu den Hornets.

Update (22:02 Uhr): ‚Sky Sports‘ berichtet nun sogar von einem Angebot für einen festen Transfer. So soll Watford drei Millionen Euro Ablöse plus eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 50 Prozent geboten haben. Zudem könnte sich Bayern eine Rückkaufoption sichern.

Sollte Irankunda tatsächlich in der Championship landen, steht ihm eine echte Bewährungsprobe bevor. Die zweite Liga in England gilt als eine der härtesten Ligen, unter anderem auch aufgrund der hohen Anzahl an Spieltagen. Schon ohne Playoffs müssen die Mannschaften 46 Mal pro Saison ran. Vielleicht die notwendige Reifeprüfung, um sich für einen Vorstoß in Bayerns Profiteam in Stellung zu bringen.