Neuer Stürmer: Sticht Bayern die Eintracht aus?

Franjo Ivanovic ist angeblich ein konkretes Thema beim FC Bayern. Die kroatische Zeitung ‚Sportske Novosti‘ berichtet, dass Sportdirektor Christoph Freund über den 21-jährigen Offensivspieler von Union Saint-Gilloise nachdenkt.

Kein Geheimnis ist, dass Luis Díaz (28/FC Liverpool) und Nick Woltemade (23/VfB Stuttgart) ganz oben auf der Bayern-Liste stehen. Klar ist aber auch, dass sich die Münchner nach Alternativen umschauen müssen, sollten die Wunschtransfers nicht gelingen.

25-Millionen-Preisschild

Eine davon soll also Ivanovic sein. Der Rechtsfuß agiert hauptsächlich als Mittelstürmer, ist aber auch auf der Außenbahn und als hängende Spitze einsetzbar. Laut ‚Sportske Novosti‘ wären mindestens 25 Millionen Euro nötig, um Saint-Gilloise von einem Verkauf zu überzeugen.

An den belgischen Erstligisten ist Ivanovic vertraglich noch bis 2028 gebunden. Ein 20-Millionen-Angebot von Como 1907 wurde schon abgelehnt, Interesse zeigen auch Benfica Lissabon, der FC Villarreal und der OSC Lille.

Im Visier befindet sich der kroatische Nationalspieler zudem bei Eintracht Frankfurt, wo man sich auf einen Abgang von Hugo Ekitiké (23) vorbereitet. ‚Sportske Novosti‘ zufolge könnte die SGE 17 bis 18 Millionen plus fünf bis sechs Millionen an Boni in Aussicht stellen, was womöglich ausreichen würde.

Ivanovic, einst auch in der Jugend des FC Augsburg am Ball, war erst im August für vier Millionen Euro vom HNK Rijeka nach Belgien gekommen. In seiner Debütsaison erzielte er 20 Tore in 46 Pflichtspielen, sieben Treffer legte er auf.